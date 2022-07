Ieri il record Cosa è successo sulla Marmolada

Pubblicità

irachetirigira : #Marmolada, si stacca enorme blocco di ghiaccio: almeno 6 morti. Proprio ieri era stato raggiunto il record delle t… - Stina2312 : RT @zaiapresidente: I feriti sono stati ricoverati negli ospedali di Belluno, Treviso, Trento e Bolzano. Proprio ieri sulla Marmolada é s… - gazzettamantova : Sei morti e otto feriti, una decina i dispersi: il distacco lungo l’itinerario della via normale per raggiungere la… - MLFranciolini : RT @ziomuro: Si è staccato un pezzo di ghiaccio dalla Marmolada, ci sono dei feriti. Ieri record di 10 gradi in vetta. Mio fratello mi ha m… - zav_news : UPDATE #Marmolada: Soccorsi rallentati dal rischio di nuovi crolli a causa delle alte temperature. Solo ieri era s… -

Il seracco è crollato dopo la temperatura di: 10 gradi in vetta. Al lavoro anche il Soccorso Alpino con le unità cinofile. Gli esperti: rischio di altri crolli. Soccorsi complicati dal caldo. Il testimone: "Un grande boato". Proprio ieri era stato raggiunto il record delle temperature, con circa 10 gradi in vetta e le elevate temperature in quota stanno causando anche difficoltà ai soccorritori che operano con cautela. Il bilancio è ancora provvisorio. I soccorritori cercano i dispersi. Ieri in vetta la temperatura ha raggiunto i 10 gradi.