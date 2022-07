Ian Nepomniachtchi ha vinto di nuovo il ' Torneo dei Candidati'

Leggi su agi

(Di domenica 3 luglio 2022) AGI - Ianhaildei2022 e sfiderà, per la seconda volta, Magnus Carlsen per il titolo di campione del mondo. Il 31enne, che gioca sotto bandiera FIDE a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, ha dunque fatto "doppietta" bissando il successo del 2020-2021 (l'edizione fu interrotta e ripresa a cuasa della pandemia) di Ekaterinburg. Un'impresa riuscità nella Storia a campioni del calibro di Smyslov, Spassky, Korchnoi, Kasparov e Anand. Oggi, come allora, la vittoria è arrivata con un turno di anticipo grazie a unsolido e senza sbavature, sia col bianco che con il nero. Per il russo nessuna sconfitta, cinque vittorie e otto patte. Ma soprattutto nessun cedimento di nervi, nessun passaggio a vuoto, nessun "blunder" o errori clamorosi come invece avvenuto ...