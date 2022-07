I tormenti di Conte | “truppe” alla deriva e lui si aggrappa a tutto pur di non restare in ginocchio

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 3 luglio 2022) Sono ore cruciali per un Giuseppein, che non ha la forza di rialzare la testa. La tentazione di uscire dmaggioranza è forte anche se i rischi e le fibrillazioni sono tanti. Le “” sono. Divise sulle scelte, terrorizzate dai sondaggi. La decisione da prendere è difficile nonostante ciò, come dicono alcuni, resta sul tavolo quella di togliere l’ossigeno a Draghi. Il leader dei 5S da una parte vuole sbattere la porta, dall’altra teme che, se staccherà la spina, verrà accusato di portare l’Italia verso le elezioni anticipate, mettendo così a rischio i fondi del Pnrr e la legge di bilancio. Per ora gli occhi sono puntati sull’incontro con il premier.e l’incontro con Draghi C’è attesa per il faccia a faccia con Mario Draghi. ...