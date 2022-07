I 'ragazzi' della quinta F del liceo Leonardo da Vinci ricordano la maturità (Di domenica 3 luglio 2022) La classe V F del 1962 incontra i ragazzi della stessa sezione del 2022 In occasione del 60esimo anniversario della maturità , i 'ragazzi' della quinta F del liceo scientifico Leonardo da Vinci in via ... Leggi su lanazione (Di domenica 3 luglio 2022) La classe V F del 1962 incontra istessa sezione del 2022 In occasione del 60esimo anniversario, i 'F delscientificodain via ...

Pubblicità

matteosalvinimi : E adesso il partito della Lamorgese, il PD, vuole regalare a questi “bravi ragazzi” pure la cittadinanza. - enpaonlus : La bella storia di Terra, il cane randagio adottato da due ragazzi tedeschi in vacanza in Puglia - La Stampa - Con… - EnricoTurcato : Con che coraggio domani non aprite i giornali con questi fenomeni? Con quale coraggio? Da Paltrinieri a questi quat… - Silvia00072 : ????????'I nostri ragazzi sono venuti!' - queste sono le parole che i cittadini locali dicono mentre salutano le Forze… - duca1072 : RT @AuroraDivincen1: @Flavia_InTheSky C'è ragazzi è un figo della madonna -