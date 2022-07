Hockey su ghiaccio, giallo sulla destinazione del russo Fedotov dopo l’arresto (Di domenica 3 luglio 2022) È giallo sulla destinazione del portiere russo Ivan Fedotov, arrestato con l’accusa di aver eluso il servizio militare. Alexey Ponomarev, avvocato del miglior portiere russo di Hockey si ghiaccio ancora presente sul territorio russo (altri già da anni giocano in Nhl) ha parlato del trasferimento del giocatore da San Pietroburgo, dov’è stato arrestato venerdì scorso all’uscita dal palaghiaccio. “Trasferito a Severomorsk? Al momento non ci sono informazioni esatte” ha detto l’avvocato del 25enne. Severomorsk è una città Zato, ossia una delle “formazioni amministrativo-territoriali chiuse”, città chiuse e segrete che durante l’Unione Sovietica non comparivano nemmeno sulle mappe (al massimo si riportava la parte finale ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Èdel portiereIvan, arrestato con l’accusa di aver eluso il servizio militare. Alexey Ponomarev, avvocato del miglior portieredisiancora presente sul territorio(altri già da anni giocano in Nhl) ha parlato del trasferimento del giocatore da San Pietroburgo, dov’è stato arrestato venerdì scorso all’uscita dal pala. “Trasferito a Severomorsk? Al momento non ci sono informazioni esatte” ha detto l’avvocato del 25enne. Severomorsk è una città Zato, ossia una delle “formazioni amministrativo-territoriali chiuse”, città chiuse e segrete che durante l’Unione Sovietica non comparivano nemmeno sulle mappe (al massimo si riportava la parte finale ...

