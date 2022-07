Highlights Italia-Thailandia 3-0 (25-20, 25-14, 25-14): VNL femminile 2022 volley (VIDEO) (Di domenica 3 luglio 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Italia-Thailandia 3-0 (25-20, 25-14, 25-14), match della Week 3 della volley Nations League (VNL) femminile 2022. Ottavo successo di fila per le azzurre del ct Mazzanti (il decimo della competizione), che chiudono in bellezza questa Week 3 e approdano alle final eight di Ankara in gran forma. Sugli scudi Paola Egonu, miglior realizzatrice. Di seguito gli Highlights. LA CRONACA DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Ilcon glidi3-0 (25-20, 25-14, 25-14), match della Week 3 dellaNations League (VNL). Ottavo successo di fila per le azzurre del ct Mazzanti (il decimo della competizione), che chiudono in bellezza questa Week 3 e approdano alle final eight di Ankara in gran forma. Sugli scudi Paola Egonu, miglior realizzatrice. Di seguito gli. LA CRONACA DEL MATCH SportFace.

