“Ha parlato con l’agente”: Roma, Tiago Pinto lavora per il colpo (Di domenica 3 luglio 2022) In vista della prossima stagione la Roma vuole effettuare diversi colpi per il calciomercato in entrata. La situazione non è però semplice. Il calciomercato della Roma non è partito completamente. Il club giallorosso è al lavoro su diverse trattative di calciomercato e Tiago Pinto vuole accontentare le richieste del tecnico, suo connazionale, Josè Mourinho. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 luglio 2022) In vista della prossima stagione lavuole effettuare diversi colpi per il calciomercato in entrata. La situazione non è però semplice. Il calciomercato dellanon è partito completamente. Il club giallorosso è al lavoro su diverse trattative di calciomercato evuole accontentare le richieste del tecnico, suo connazionale, Josè Mourinho. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AlexBazzaro : Due giorni a Birmingham. Ho guardato notiziari. Letto i giornali. Parlato con persone in hotel e nei caffè. Nessun… - petergomezblog : Richieste a Grillo di rimuovere Conte dai 5s. Draghi corre ai ripari : “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominc… - ElisaDospina : Ero nel #backstage la sera in cui #AlessandraAmoroso non ha firmato un cuscino fermandosi comunque a scambiare due… - spartacus_19 : @Giul_Granato Purtroppo loro conoscono il mondo tramite i villaggi turistici e gli hotel 5 stelle. Non sai quante v… - Obsolete_LG : RT @AlexBazzaro: Due giorni a Birmingham. Ho guardato notiziari. Letto i giornali. Parlato con persone in hotel e nei caffè. Nessun allarmi… -