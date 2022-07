“Ha fatto i provini”: da CentoVetrine al GF Vip, ingresso da sogno a settembre (Di domenica 3 luglio 2022) Un’attrice molto nota ha fatto i provini per partecipare alla prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini: si vocifera la vedremo a settembre Alfonso-Signorini (Grandefratellovip.it)Tornano le novità per quanto riguarda la nuova edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda tra qualche mese. Nei giorni scorsi vi abbiamo aggiornato sul fatto che Alfonso Signorini, il conduttore e organizzatore del GF, ha confermato in definitiva che Sonia Bruganelli parteciperà anche alla nuova edizione del reality, nonostante all’inizio sembrasse ripetere un tassativo no. I vari corteggiamenti del conduttore hanno funzionato e Sonia ha già firmato il contratto per adempiere al ruolo da opinionista a settembre. Al suo fianco però, a quanto pare, non ci sarà Adriana Volpe perché Mediaset non le avrebbe ... Leggi su direttanews (Di domenica 3 luglio 2022) Un’attrice molto nota haper partecipare alla prossima edizione del GF Vip di Alfonso Signorini: si vocifera la vedremo aAlfonso-Signorini (Grandefratellovip.it)Tornano le novità per quanto riguarda la nuova edizione del Grande Fratello Vip che andrà in onda tra qualche mese. Nei giorni scorsi vi abbiamo aggiornato sulche Alfonso Signorini, il conduttore e organizzatore del GF, ha confermato in definitiva che Sonia Bruganelli parteciperà anche alla nuova edizione del reality, nonostante all’inizio sembrasse ripetere un tassativo no. I vari corteggiamenti del conduttore hanno funzionato e Sonia ha già firmato il contratto per adempiere al ruolo da opinionista a. Al suo fianco però, a quanto pare, non ci sarà Adriana Volpe perché Mediaset non le avrebbe ...

Pubblicità

blualessandro : @fia_m_ma @gionibigud Come lo sai? (È vero perché ho realizzato campagne pubblicitarie per le quali ho fatto provini per mani e piedi) - Lipinda1 : @RusPan72333006 Lui... Mi chiedo sempre come cazzo ha fatto a passare i provini... Addirittura in nazionale è arrivato.. Mah - kscarlett22_ : @cate_p_ Io penso sempre al fatto che tra tutte le coppie sono stati gli unici ad essersi conosciuti sul set e sopr… - Claudia_200001 : Ho approfondito un po', ho visto che è stato a XF2020 poi Universal Music gli ha fatto il video del pezzo che aveva… - nathaliespataro : #hoaraborselli nasce da famiglia di commercianti A 16 anni inizia a lavorare come modella e fotomodella Ecco smetti… -