Guerra Ucraina, domenica di sangue: tre morti a Belgorod. Bombardato aeroporto (Di domenica 3 luglio 2022) Esplosioni nella città russa di Belgorod , vicino al confine con l' Ucraina , hanno provocato almeno tre morti. Lo riferisce, Vyacheslav Gladkov, governatore della regione. Nell'esplosione sono stati...

riotta : Putin militarizza l'industria russa. Le aziende dovranno dare precedenza forzata alle commesse per le armi e sono o… - Agenzia_Ansa : Il Papa: 'L'Onu è impotente di fronte alla guerra in Ucraina'. In Europa il populismo portò al fascismo e nazismo.… - myrtamerlino : A San Pietroburgo una coraggiosa ragazza si è presentata alla cerimonia di laurea scrivendo su un foglio 'No alla… - velo_di_maia : A proposito della democrazia ucraina. L'ambasciatore ucraino a #Berlino ha detto che non ci sono prove che il crimi… - Giacinto_Bruno : Bombardato aeroporto Melitopol occupata, sede truppe russe -