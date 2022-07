Guerra Russia Ucraina, il Cremlino annuncia: “Conquistate Lysychansk e l’intera di Lugansk”. Bombardato l’aeroporto di Melitopol, sede delle truppe russe. Esplosioni nella città di Belgorod: 4 morti (Di domenica 3 luglio 2022) Aumentati i bombardamenti con razzi e artiglieria nelle regioni meridionali e settentrionali dell'Ucraina. Germania è sempre più preoccupata per il gas, anche alla luce dell'annuncio di Nord Stream di chiudere i rubinetti per dieci giorni a luglio Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 3 luglio 2022) Aumentati i bombardamenti con razzi e artiglieria nelle regioni meridionali e settentrionali dell'. Germania è sempre più preoccupata per il gas, anche alla luce dell'annuncio di Nord Stream di chiudere i rubinetti per dieci giorni a luglio

Pubblicità

GiovaQuez : Rizzo: 'La guerra in atto è economica. Questa guerra vede da una parte gli Usa con la loro capacità di stampare mon… - riotta : La severa analisi @TheEconomist sulla guerra di attrito di #Putin #Ucraina si conclude ammonendo l'Occidente che, i… - _Nico_Piro_ : #25giugno Su #guerra e #pace in #Ucraina #Russia quello che sta accadendo sarebbe curioso se non fosse tragico. Mi… - argentofisico : RT @fdragoni: Intanto viene sdoganato il concetto che i nostri soldati vengono mandati armati contro la #Russia. Ogni volta un passettino s… - CartoonSolution : Di idiozie qui su Twitter se ne leggono, ci mancherebbe, ma questa dei #RubinettiAperti è da podio. Se aggiungiamo… -