Guerra Russia Ucraina, bombe russe sui palazzi di Slovyansk. Le forze armate di Kiev si ritirano da Lysychansk. Zelensky: “La riprenderemo” (Di domenica 3 luglio 2022) All’alba c’era stata una controffensiva Ucraina: bombardato l’aeroporto di Melitopol sede di truppe russe, esplosioni a Belgorod: 4 morti. La Turchia ferma un cargo russo con grano rubato Leggi su lastampa (Di domenica 3 luglio 2022) All’alba c’era stata una controffensiva: bombardato l’aeroporto di Melitopol sede di truppe, esplosioni a Belgorod: 4 morti. La Turchia ferma un cargo russo con grano rubato

