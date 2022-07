Guerra in Ucraina, gli obiettivi centrati da entrambi e la corsa alle armi (Di domenica 3 luglio 2022) La Guerra in Ucraina continua ad essere anche un conflitto a livello comunicativo. Da una parte e dall'altra emergono annunci mirati a sottolineare i successi acquisiti. Come sta andando la Guerra in Ucraina? Nella mattinata del 3 luglio da Mosca si sottolinea come l'azione militare russa avrebbe portato un nuovo risultato. In particolare il ministro della Difesa russo ha annunciato la liberazione di Lysychansk e la liberazione della Repubblica di Lugansk. Fonti ucraine, invece, parlano dell'affondamento di una nave russa nei pressi di Mariupol. Il mezzo sarebbe andato distrutto in seguito all'urto con una mina. I fatti risalirebbero al 30 giugno. Da Melitopol, invece, arriva notizia che la base russa di una città ormai sotto il controllo di Mosca sarebbe stata colpita da 30 attacchi. Sarebbe stata messa fuori uso ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 3 luglio 2022) Laincontinua ad essere anche un conflitto a livello comunicativo. Da una parte e dall'altra emergono annunci mirati a sottolineare i successi acquisiti. Come sta andando lain? Nella mattinata del 3 luglio da Mosca si sottolinea come l'azione militare russa avrebbe portato un nuovo risultato. In particolare il ministro della Difesa russo ha annunciato la liberazione di Lysychansk e la liberazione della Repubblica di Lugansk. Fonti ucraine, invece, parlano dell'affondamento di una nave russa nei pressi di Mariupol. Il mezzo sarebbe andato distrutto in seguito all'urto con una mina. I fatti risalirebbero al 30 giugno. Da Melitopol, invece, arriva notizia che la base russa di una città ormai sotto il controllo di Mosca sarebbe stata colpita da 30 attacchi. Sarebbe stata messa fuori uso ...

Pubblicità

riotta : Putin militarizza l'industria russa. Le aziende dovranno dare precedenza forzata alle commesse per le armi e sono o… - GiovaQuez : Rizzo: 'La guerra in atto è economica. Questa guerra vede da una parte gli Usa con la loro capacità di stampare mon… - myrtamerlino : A San Pietroburgo una coraggiosa ragazza si è presentata alla cerimonia di laurea scrivendo su un foglio 'No alla… - universo_astro : RT @riotta: 'La migliore strada per prevenire la prossima guerra di [Putin] è batterlo in #Ucraina oggi'. @TheEconomist - Alatrie89687947 : RT @mummy53690440: Guerra Ucraina, il baratto vergognoso: difendiamo Kiev ma facciamo sterminare i curdi -