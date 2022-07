GTWC Europe, Q2 Misano: Vanthoor senza rivali, 12mo posto per l’Audi #46 di Valentino Rossi (Di domenica 3 luglio 2022) Dries Vanthoor si conferma l’uomo da battere a Misano Adriatico. Il belga di Audi Sport (WRT #32) ha dominato la scena conquistando il giro veloce in 1.30.942 per la race-2 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il campione in carica, leader della graduatoria generale, precederà sulla griglia di partenza la R8 LMS EVO II GT3 #11 di Christopher Haase (Tresor by Car Collection #11) e la vettura #33 di Christopher Mies (WRT #33/Audi). Quarto tempo per l’elvetico Raffaele Marciello (Akkodis ASP-Mercedes) davanti all’Audi #66 di Attempto Racing di Dennis Marschall ed alla Ferrari #53 di AF Corse affidata al belga Ulysse De Pauw. Quest’ultimo primeggia in Silver Cup, pronto a rifarsi con la Rossa dopo quanto mostrato ieri da Audi. 12mo posto sullo schieramento ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Driessi conferma l’uomo da battere aAdriatico. Il belga di Audi Sport (WRT #32) ha dominato la scena conquistando il giro veloce in 1.30.942 per la race-2 del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il campione in carica, leader della graduatoria generale, precederà sulla griglia di partenza la R8 LMS EVO II GT3 #11 di Christopher Haase (Tresor by Car Collection #11) e la vettura #33 di Christopher Mies (WRT #33/Audi). Quarto tempo per l’elvetico Raffaele Marciello (Akkodis ASP-Mercedes) davanti al#66 di Attempto Racing di Dennis Marschall ed alla Ferrari #53 di AF Corse affidata al belga Ulysse De Pauw. Quest’ultimo primeggia in Silver Cup, pronto a rifarsi con la Rossa dopo quanto mostrato ieri da Audi.sullo schieramento ...

Pubblicità

Vanganel : RT @SkySportMotoGP: GT World Challenge Europe, si corre a Misano: a casa di Valentino Rossi. Appuntamento da non perdere live su Sky Sport… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: GT World Challenge Europe, si corre a Misano: a casa di Valentino Rossi. Appuntamento da non perdere live su Sky Sport… - sportli26181512 : GT World Challenge Europe, dominio WRT #32: pole e vittoria in Gara-1 per Weerts-Vanthoor: Il Fanatec GTWC Europe a… - infoitsport : GTWC Europe, Misano Q1: Weerts al top per 33 millesimi su Abril, 16° posto per Valentino Rossi - infoitsport : Weerts in pole a Misano nel GTWC Europe, testacoda e solo 16° posto per Valentino Rossi | VIDEO -