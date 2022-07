GTWC Europe, gara-2 Misano: Weerts/Vanthoor inarrestabili, 5° posto per Valentino Rossi (Di domenica 3 luglio 2022) Dries Vanthoor/Charles Weerts vincono ancora a Misano Adriatico al termine della race-2 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Nuovo allungo in campionato per i campioni in carica su Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), secondi davanti a Christopher Mies /Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #33/Audi). La temibile squadra legata ad Audi ha dominato la scena con una gestione perfetta dell’intero evento. Il pit stop, invece, ha tolto dal podio la vettura #11 del Tresor by Car Collection affidata ad Christopher Haase/ Simon Gachet, quarti all’arrivo. Quarto posto per Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), abili nel finale a beffare l’Audi #46 di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch. Miglior risultato ... Leggi su oasport (Di domenica 3 luglio 2022) Dries/Charlesvincono ancora aAdriatico al termine della race-2 del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Nuovo allungo in campionato per i campioni in carica su Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), secondi davanti a Christopher Mies /Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #33/Audi). La temibile squadra legata ad Audi ha dominato la scena con una gestione perfetta dell’intero evento. Il pit stop, invece, ha tolto dal podio la vettura #11 del Tresor by Car Collection affidata ad Christopher Haase/ Simon Gachet, quarti all’arrivo. Quartoper Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), abili nel finale a beffare l’Audi #46 di/Frédéric Vervisch. Miglior risultato ...

