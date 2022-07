Grazielliadi | la festa delle due ruote è tornata al parco Baden Powell - Foto e video

Pubblicità

L'Eco di Bergamo

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, le Grazielladi sono tornate ad animare la città. Per la dodicesima edizione del raduno delle biciclette d’antan, l’associazione Fiab Pedalopolis ha scelto ...La manifestazione Dopo due lunghi anni di stop, tornano le Grazielliadi, la XII edizione dell’olimpiade della Graziella. Un evento per grandi e piccini, con lo scopo non solo di promuovere la mobilità ...