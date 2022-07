Grande Fratello Vip, Clarissa Selassiè sulle nuove opinioniste: "Diamo spazio ai giovani!!!" (Di domenica 3 luglio 2022) La più piccola delle sorelle Selassiè dice la sua sulla scelta delle due opinioniste della settima edizione del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di domenica 3 luglio 2022) La più piccola delle sorelledice la sua sulla scelta delle duedella settima edizione delVip.

Pubblicità

LaRegni : “Commissario straordinario per la siccità”. Fa molto Grande Fratello. Dal romanzo 1984, di George Orwell, per le cœ… - Rosa026820551 : Caro Signoroni brutta scelta fatta per il grande Fratello sette dare spazio ai giova… - lunaapienaaa : peggio del grande fratello davvero, perché farli entrare così presto ne usciranno esauriti come quest’anno ???? - enjoy_yre_life : Com'era? 'Non sei la più falsa i questo Grande Fratello, ma di tutte le edizioni!' Grande Verità. Oggi come allora,… - TvtimeNews : RT @SimonaSodano3: #Barù il grande successo dopo il Grande Fratello VIP! Vai al sito per saperne di più ?? -