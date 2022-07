Gp Silverstone | Leclerc | Decisione Ferrari non buona

(Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) - "Non è stata una, ma è andata così". Charlesnon nasconde la delusione per le scelte del murettonel Gp di Gran Bretagna. Ala rossa trionfa con Carlos Sainz, mamastica amaro per la chance persa: al comando a 12 giri dalla fine, il monegasco non viene richiamato ai box e quando la safety car esce di scena il driver si ritrova con gomme usurate. Risultato: niente podio, quarto posto. "È un'altra gara in cui il risultato finale non c'è. Ho fatto di tutto, credo si sia visto. Non so se avrei potuto fare più di così. Io ero la prima macchina al momento della safety car, per me non è stata una, ma è andata così", dice a Sky Sport. Le telecamere hanno colto un dialogo fitto ...

Pubblicità

Gazzetta_it : F1 Silverstone, primo trionfo di Sainz! Ma la vittoria Ferrari è dimezzata: Leclerc è solo 4° - CorSport : ?? ?? #F1, trionfo #Ferrari a #Silverstone: prima vittoria per #Sainz, #Leclerc quarto - doppiam79 : #Leclerc è nettamente il pilota migliore in gara ma è guidato da una scuderia di scappati di casa che gli rovina l'… - sportli26181512 : F1, Leclerc deluso dopo Silverstone. Ma le parole su Sainz valgono molto. VIDEO: Rabbia e delusione per il monegasc… - fainformazione : A Silverstone il muretto Ferrari danneggia ancora una volta Leclerc, ma almeno Sainz riesce a vincere il GP di Gran… -

...40 Morzine - Megève (148 Km) CICLISMO - TOUR DE FRANCE 12:30 Albertville - Col de Granon (151 Km) Leggi anche La Ferrari di Sainz trionfa a, Perez e Hamilton sul podio. Rabbia: è ...... anche con la prima vittoria della carriera, superando Charlesalla ripartenza della corsa. ' Non so cosa dire, è fantastico. Prima vittoria, dopo 150 gare, con la Ferrari e a. ...Binotto and Leclerc were seen chatting immediately after the race at Silverstone, but the Ferrari team boss says this was just him trying to console his driver after he was "once again unlucky".Prima vittoria in carriera per Carlos Sainz che vince il gran premio di Gran Bretagna di Formula uno, decima prova del campionato mondiale. Sulla pista di Silverstone, dietro il ferrarista, taglia il ...