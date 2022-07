GP di Silverstone, la diretta: bandiera rossa dopo il via, ribaltata l'Alfa Romeo di Zhou, si attendono notizie (Di domenica 3 luglio 2022) La Mercedes di Russell è tornata ai box sul carro attrezzi, il pilota inglese sta cercando di convincere Bauer, delegato tecnico FIA, che la macchina può essere riparata per ripartire,... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 3 luglio 2022) La Mercedes di Russell è tornata ai box sul carro attrezzi, il pilota inglese sta cercando di convincere Bauer, delegato tecnico FIA, che la macchina può essere riparata per ripartire,...

Pubblicità

SkySportF1 : ?? SAINZ E’ POOOOOOLE POSITION ? Prima in carriera per lo spagnolo I risultati ? - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - SkySportF1 : Alle 16 il GP di Gran Bretagna LIVE su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW #BritishGP… - infoitsport : GP Gran Bretagna: segui la gara in diretta da Silverstone dalle 16 - LiveGPit : #F1 Bandiera rossa a Silverstone! Segui la nostra diretta web -