Governo: Tajani, 'basta balletti M5S, sarebbe irresponsabile farlo cadere' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "I balletti del M5S -Grillo lo ha detto a De Masi o non lo ha detto- francamente non interessano ai cittadini, che sono alle prese con ben altri problemi. basta con le chiacchiere del M5S, sarebbe da irresponsabili fare cadere il Governo, i cittadini chiedono risposte". Così il vicepresidente di Fi Antonio Tajani, ospite di Skytg24. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - "Idel M5S -Grillo lo ha detto a De Masi o non lo ha detto- francamente non interessano ai cittadini, che sono alle prese con ben altri problemi.con le chiacchiere del M5S,da irresponsabili fareil, i cittadini chiedono risposte". Così il vicepresidente di Fi Antonio, ospite di Skytg24.

Pubblicità

SantaK69086335 : @Palazzo_Chigi @guerini_lorenzo @EnricoLetta @luigidimaio @matteorenzi @CarloCalenda @GiorgiaMeloni @Antonio_Tajani… - Monica59374295 : @Antonio_Tajani Il governo non può rischiare in questo frangente così critico, siamo d'accordo. Giusto occuparsi pr… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il leader di Iv: 'Il suo governo scudo contro la crisi'. Tajani (Fi) 'C’è già un’intesa'. E Giuseppi medita lo strappo http… - DonatoRobilotta : @LCiocchetti @gasparripdl @Antonio_Tajani @FrancescoLollo1 @fabiorampelli @ClaudioDurigon Se Mattarella come scrive… - ilgiornale : Il leader di Iv: 'Il suo governo scudo contro la crisi'. Tajani (Fi) 'C’è già un’intesa'. E Giuseppi medita lo stra… -