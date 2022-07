(Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – “Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5S dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione – perché un appoggio esterno è una rottura – per noi porterà alla fine dele all’impossibilità di andare insieme alle elezioni. E si brucerà chiaramente ogni residuo possibilità di andare al proporzionale”. Lo ha detto il ministro Dario, chiudendo l’incontro nazionale di AreaDem a Cortona. “Servono generosità ed elasticità” nell’incontro di domani tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte, che “hanno in mano il destino della prossima legislatura”, ha detto ancora. L'articolo proviene da Italia Sera.

Pubblicità

Open_gol : Il ministro e leader della corrente del Pd Areadem lancia un avvertimento ai vertici del M5s, a cominciare dalle co… - Bordnassela : RT @lucianoghelfi: #Franceschini non le manda a dire: se #M5S si sfila dal governo #Draghi, stop a ogni ipotesi di alleanza con il #PD nel… - SkyTG24 : Governo, Franceschini (Pd): 'Se M5s rompe, stop all'alleanza nel 2023' - zazoomblog : Ultime Notizie – Governo Franceschini: Se M5S si sfila stop alleanza per 2023 - #Ultime #Notizie #Governo - lucadecarolis : Franceschini: se m5s esce dal governo impossibile alleanza tra Pd e 5stelle nel 2023 #Franceschini #Conte #M5S #Pd #GovernoDraghi -

Lo ha detto Dariochiudendo l'incontro nazionale di AreaDem, a Cortona (Arezzo). "... perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine dele all'...... non strapperà con ilper puntare all'appoggio esterno. Ieri, dal palco di Cortona, all'evento organizzato da Area Dem, la corrente Pd guidata da Dario, Conte ha anticipato poco ...Roma, 3 lug. "Servono generosità ed elasticità" nell'incontro di domani tra il premier Mario Draghi e il leader del M5S Giuseppe Conte, che "hanno in mano il de ...Cortona (Arezzo), 3 luglio 2022 - "Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura ...