Governo, Di Maio: “Qualcuno cerca pretesto per incidente” (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il presidente Mattarella continua a essere una guida indispensabile e non smetteremo mai di ringraziarlo. Sulla crisi di Governo ci auguriamo che prevalgano in tutti i leader di partito responsabilità, serietà e senso delle istituzioni. Temo però che Qualcuno stia solo cercando il pretesto per generare l’incidente di percorso. Sarebbe grave, perché premeditare un incidente per andare al voto anticipato significa non comprendere che siamo davanti a una situazione emergenziale”. Ad affermarlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ è il ministro degli Esteri e leader di Ipf, Luigi Di Maio. “Tutti ci ricordiamo del Papeete – sottolinea ancora -, ho paura che Qualcuno voglia emulare quel gesto. Andare al voto adesso significa bruciare i ... Leggi su italiasera (Di domenica 3 luglio 2022) (Adnkronos) – “Il presidente Mattarella continua a essere una guida indispensabile e non smetteremo mai di ringraziarlo. Sulla crisi dici auguriamo che prevalgano in tutti i leader di partito responsabilità, serietà e senso delle istituzioni. Temo però chestia solondo ilper generare l’di percorso. Sarebbe grave, perché premeditare unper andare al voto anticipato significa non comprendere che siamo davanti a una situazione emergenziale”. Ad affermarlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ è il ministro degli Esteri e leader di Ipf, Luigi Di. “Tutti ci ricordiamo del Papeete – sottolinea ancora -, ho paura chevoglia emulare quel gesto. Andare al voto adesso significa bruciare i ...

