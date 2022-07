Governo: Della Vedova, '+Eu e Azione per nuova stagione Draghi' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Conte vuol dettare condizioni a Draghi e dice che i suoi elettori soffrono il sostegno Premier. Con +Europa e Azione costruiamo un progetto per tutti gli elettori che invece considerano Draghi una certezza di buon Governo e vogliono dare seguito a questa stagione di riforme e autorevolezza internazionale; a difesa Della società aperta. Il Pd che insegue il M5S non costruirà un'alternativa convincente ai sovranisti”. Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova, rispondendo a un tweet del leader di Azione Carlo Calenda. Leggi su iltempo (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Conte vuol dettare condizioni ae dice che i suoi elettori soffrono il sostegno Premier. Con +Europa ecostruiamo un progetto per tutti gli elettori che invece consideranouna certezza di buone vogliono dare seguito a questadi riforme e autorevolezza internazionale; a difesasocietà aperta. Il Pd che insegue il M5S non costruirà un'alternativa convincente ai sovranisti”. Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto, rispondendo a un tweet del leader diCarlo Calenda.

