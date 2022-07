Governo: Calenda, 'non sarà Papeete 2, da Conte sceneggiata indegna' (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Giuseppe Conte fa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, ospite del 'Caffè della domenica' su Radio 24. “Non credo che sarà un agosto con un altro Papeete Beach”, ha aggiunto Calenda alla vigilia dell'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - “Giuseppefa solo sceneggiate, penso stia andando in scena uno spettacolo indegno sulle spalle del Paese”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo, ospite del 'Caffè della domenica' su Radio 24. “Non credo cheun agosto con un altroBeach”, ha aggiuntoalla vigilia dell'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Mario Draghi.

Pubblicità

PoliticaNewsNow : Politiche, Calenda: 'Letta ripete che se il M5S lascerà il Governo la legislatura finirà. Ciò che omette di dire...' - p1c98 : @Edenprofile @HariSel95300131 @micheleboldrin Io non ne faccio questioni di primogenitura. Vorrei vedere chi le rea… - pary1977 : RT @MattGarau: @CarloCalenda Mi scusi Calenda, io la stimo però cosa ci sarebbe di 'non bene' per il Paese aver evitato prima un Governo Sa… - wscavello : @enrigoletto @CarloCalenda Forse non proprio tutti uguali ma nello stesso coro. Chi dentro al governo e chi fuori (… - Graziel31531209 : @CarloCalenda @matteorenzi Mi scusi Calenda ma se Renzi non lo avesse chiamato nel suo governo lei oggi sarebbe anc… -