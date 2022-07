Gorillas licenzia 540 persone in Italia (Di domenica 3 luglio 2022) La denuncia della Cisl: la società di food delivery comincerà il 4 luglio a licenziare il proprio personale Italiano e verrà messa in liquidazione Leggi su repubblica (Di domenica 3 luglio 2022) La denuncia della Cisl: la società di food delivery comincerà il 4 luglio are il proprio personaleno e verrà messa in liquidazione

Pubblicità

LaStampa : Gorillas licenzia 540 persone in Italia. - AziendaliCrisi : Gorillas licenzia 540 persone in Italia - GianniVaretto : RT @LaStampa: Gorillas licenzia 540 persone in Italia. - SimoneCosimi : RT @arcamasilum: #Gorillas licenzia 540 persone in Italia e mette in liquidazione la società (denuncia sindacati) - FGoria : RT @arcamasilum: #Gorillas licenzia 540 persone in Italia e mette in liquidazione la società (denuncia sindacati) -

Gorillas licenzia 540 persone in Italia E' la denuncia di Fit - Cisl , il sindacato col quale Gorillas aveva sottoscritto lo scorso aprile l'accordo per inquadrare i rider con il contratto nazionale del lavoro del settore logistica. La ... Anche PayPal licenzia personale per contrastare il rallentamento della crescita Anche questa decisione, come quella di Gorillas e Getir , si può ricondurre, almeno parzialmente, all'allentamento della morsa della pandemia di COVID - 19 . PayPal ha osservato come la crescita di ... la Repubblica Anche Unity licenzia personale | Ufficiale La popolare società che sviluppa l'omonimo motore 3D ha lasciato a casa almeno 200 persone, circa il 4% della forza lavoro; ma secondo Kotaku sono almeno il doppio. E' la denuncia di Fit - Cisl , il sindacato col qualeaveva sottoscritto lo scorso aprile l'accordo per inquadrare i rider con il contratto nazionale del lavoro del settore logistica. La ...Anche questa decisione, come quella die Getir , si può ricondurre, almeno parzialmente, all'allentamento della morsa della pandemia di COVID - 19 . PayPal ha osservato come la crescita di ... Gorillas licenzia 540 persone in Italia La popolare società che sviluppa l'omonimo motore 3D ha lasciato a casa almeno 200 persone, circa il 4% della forza lavoro; ma secondo Kotaku sono almeno il doppio.