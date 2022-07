Giovani e politica, due mondi in allontanamento (Di domenica 3 luglio 2022) Quando sentono parlare di politica, i Giovani tra i 16 e i 25 anni abbassano la soglia di attenzione, che crolla rapidamente fino a toccare lo zero assoluto in pochi istanti. Un tema tanto importante quanto trascurato, dal quale le nuove generazioni si allontanano sempre di più. Sempre più lontani dalla politica Le recenti elezioni svoltesi in numerosi comuni italiani, dimostrano un marcato allontanamento dalla politica in generale. Per le comunali, l’affluenza ha di poco superato il 50% mentre riguardo i referendum non si è giunti al 21%. Percentuali che mostrano una grave disaffezione verso uno degli aspetti più importanti che riguardano il nostro paese. Ma non è accaduto solo in Italia. Anche in Francia il tasso di astensione dal voto è stato il più alto registrato dal 1969. Tantissimi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Quando sentono parlare di, itra i 16 e i 25 anni abbassano la soglia di attenzione, che crolla rapidamente fino a toccare lo zero assoluto in pochi istanti. Un tema tanto importante quanto trascurato, dal quale le nuove generazioni si allontanano sempre di più. Sempre più lontani dallaLe recenti elezioni svoltesi in numerosi comuni italiani, dimostrano un marcatodallain generale. Per le comunali, l’affluenza ha di poco superato il 50% mentre riguardo i referendum non si è giunti al 21%. Percentuali che mostrano una grave disaffezione verso uno degli aspetti più importanti che riguardano il nostro paese. Ma non è accaduto solo in Italia. Anche in Francia il tasso di astensione dal voto è stato il più alto registrato dal 1969. Tantissimi ...

