Giochi del Mediterraneo, tiro a volo: Silvana Stanco medaglia di bronzo nel Trap (Di domenica 3 luglio 2022) Silvana Stanco ha vinto la medaglia di bronzo nel tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo 2022. L'azzurra ha raggiunto il terzo posto con un 17/25 nell'ultima serie di tiri, portando un'altra medaglia ai colori italiana. Con lei gareggiava anche Jessica Rossi, eliminata però in semifinale con 13/25. SportFace.

