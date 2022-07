(Di domenica 3 luglio 2022) Aidel2022 di Orano, arrivano altre tre medaglie dal. Nella gara dei 50Simoneha vinto la medaglia, chiudendo la sua prova in 25”00 e precedendo lo spagnolo Segura. In terza posizione invece si è piazzato Lorenzo, con il tempo di 25”17. La terza medaglia azzurra è arrivata poi sa Luca De Tullio,nei 400 stile libero. L’azzurro ha chiuso in 3’50”11, preceduto dal greco Markos e dal francese Bouchaut. SportFace.

ItaliaTeam_it : Selfie dalla 4x100 metri oro ai Giochi del Mediterraneo! ???? ?? Irene Siragusa, Gloria Hooper, Aurora Berton e Johan… - ItaliaTeam_it : ????????????????????????????. ???? Aziz Abbes Mouhiidine continua a vincere. Il pugile #ItaliaTeam detta legge nei -91 kg ai Gioch… - Coninews : Un bottino che si fa sempre più ricco! ?? Che #ItaliaTeam ieri ai Giochi del Mediterraneo di #Oran2022! ??????… - zazoomblog : LIVE Nuoto Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Luca Di Tullio bronzo nei 400 sl - #Nuoto #Giochi… - sportface2016 : Giochi del Mediterraneo, nuoto: #Stefanini d’oro nei 50 dorso, bronzo per #Mora -

Qui, dopo dieciin cui non c'è stata neppure l'ombra di una palla break, la tensione ha ... Come accade in più50% dei casi, dunque, il vantaggio di servire per primo nel set decisivo ha ...Antonino Pizzolato ha vinto la medaglia d'oro nello strappo aiMediterraneo 2022 di Orano. L'azzurro ha raggiunto il gradino più altopodio grazie ad una seconda da 172 kg.L’Italia della vela ha conquistato cinque medaglie ai Giochi del Mediterraneo 2022. Nicolò Renna ha trionfato nell’iQFOIL, mettendosi al collo la meaglia d’oro (38 punti) davanti al francese Tom ...Si è da poco conclusa la finale del trap maschile ai Giochi del Mediterraneo 2022 in corso di svolgimento a Oran, in Algeria, che ha visto tra i protagonisti Mauro De Filippis: l'azzurro non è riuscit ...