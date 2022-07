Giochi del Mediterraneo | nuoto | Scozzoli strappa il pass per gli Europei di Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 3 luglio 2022) Orano – L’Italia cala il poker nelaidel2022 con quattro ori, due argenti e cinque bronzi dalla vasca di Orano: la raffica di risultati permette alla spedizione azzurra di arrivare a quota 100 medaglie. Il primo successo lo confeziona Fabio, primo nei 50 rana con il tempo di 26”97 (nuovo record della competizione) davanti al turco Emre Sakci (27”00) e lo sloveno Peter John Stevens (27”46). Un tempo che consente al capitano azzurro delin Algeria di qualificarsi per glididi. “Sono contento, ero in cerca di conferme, gli ultimi anni non sono stati facilissimi tra infortuni e covid, ho fatto anche un bel tempo e mi sono qualificato per glidi, ed ...