Giochi del Mediterraneo 2022 | atletica leggera | oro Italia nella 4×400 donne

(Di domenica 3 luglio 2022) Giornata ricca di medaglie per l’aideldi Orano, in Algeria. Spicca tra tutte l’orostaffetta, dove Anna Polinari, Virginia Troiani, Raphaela Boaheng Lukudo e Giancarla Dimic Trevisan hanno corso in 3’29”93, precedendo Slovenia e Marocco. Sul podio anche Federica Del Buono e Ludovica Cavalli, rispettivamente argento e bronzo nei 1500m dietro alla francese Fleury. Altri due argenti sono arrivati da Diego Aldo Pettorossi nei 200m e da Nicla Mosetti nei 100 ostacoli. Tre medaglie di bronzo invece da Catalin Tecuceanu negli 800, Marta Morata nel salto in alto e Italo Quazzola nei 5000. SportFace.

Aboukhala allora all'ultima chance va per i 214 kg, ma la girata non è delle miglior i; mantenendo in qualche modo un minimo di stabilità l'egiziano prova comunque l'alzata sbilanciandosi però ...Antonino Pizzolato scrive un'altra bella paginasollevamento pesi. In Algeria, l'azzurro ha conquistato la medaglia d'oro sia nello strappo che nello slancio nella categoria - 89 kg, dimostrandosi ancora una volta il migliore al mondo. Nella ...La formazione del tecnico Hamurcu Alper ha infatti battuto nella fase eliminatoria l’Algeria (3-0), l’Italia (3-1) e la Spagna (3-1), ai quarti la Tunisia (3-1) e in semifinale la Serbia (3-0). Giochi ...Altri due ori per l'Italia del nuoto ai Giochi del Mediterraneo di Oran. Giornata abbastanza proficua per i colori azzurri, che ottiene un totale di sei medaglie in questa specialità in questa terza g ...