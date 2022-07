Germania, Enrico Onofri nuovo direttore associato dell’orchestra di Monaco (Di domenica 3 luglio 2022) Enrico Onofri è il nuovo direttore associato della Münchener Kammerorchester, insieme a Joerg Widmann e Bas Wiegers. La nomina triennale, annunciata oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione concertistica 2022/2023 dell’orchestra tedesca, si aggiunge a quella di direttore Principale della Filarmonica Toscanini di Parma, quella di direttore ospite principale della Haydn Philharmonie Eisenstadt e quella di direttore associato dell’orchestra Nazionale d’Auvergne. Enrico Onofri porterà in orchestra la sua raffinata esperienza nel campo dell’esecuzione storicamente informata. “Quello che mi colpisce di più della Münchener Kammerorchester è ... Leggi su ildenaro (Di domenica 3 luglio 2022)è ildella Münchener Kammerorchester, insieme a Joerg Widmann e Bas Wiegers. La nomina triennale, annunciata oggi in occasione della conferenza stampa di presentazione della stagione concertistica 2022/2023tedesca, si aggiunge a quella diPrincipale della Filarmonica Toscanini di Parma, quella diospite principale della Haydn Philharmonie Eisenstadt e quella diNazionale d’Auvergne.porterà in orchestra la sua raffinata esperienza nel campo dell’esecuzione storicamente informata. “Quello che mi colpisce di più della Münchener Kammerorchester è ...

