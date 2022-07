Gemma Galgani ci ricasca | Tina Cipollari la stronca così

Leggi su howtodofor

(Di domenica 3 luglio 2022)dopo la fine di Uomini e Donne ci è cascata ancora una volta el’hata pubblicamente in questo modo.continua a far parlare di sé anche dopo la fine del suo percorso negli studi Elios di Roma. No, niente paura. La dama non ha lasciato la trasmissione per sempre, ma semplicemente si è presa un periodo di pausa in quanto il programma non va in onda durante il periodo estivo. Durante l’estate però si pensa a come prepararsi per la prossima stagione di Uomini e Donne e secondo il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, la dama di Torino avrebbe scelto di cedere ad un ulteriore ritocchino, chiedendo l’aiuto del chirurgo per rifarsi il naso. La notizia, in men che non si dica, ha fatto il giro ...