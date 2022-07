Gazzetta – Empoli | il Wolfsburg su Viti | pronta un’offerta da 15 milioni | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di domenica 3 luglio 2022) 2022-07-02 12:35:10 In tema di news di calciotiene banco in queste ore quanto riporta la: Tra i gioielli messi in vetrina dall’c’è anche Mattia, difensore centrale classe 2002 che nell’ultima stagione Andreazzoli ha lanciato spesso da titolare: 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, una finestra aperta sul futuro. Alcuni club infatti hanno già acceso i riflettori sul ragazzo: l’anno scorso è stato seguito con attenzione da Napoli, Milan e Fiorentina, che ci sta pensando in caso di cessione di Milenkovic. LA SUPER OFFERTA – Per ora però non è ancora arrivata nessuna mossa concreta per provare a convincere il presidente Corsi a cedere un altro dei suoi giovani. A fare presto un tentativo concreto, potrebbe essere il: dalla Germania è ...