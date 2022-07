Gasparri contro Conte e M5s: 'Pensano solo al terzo mandato'. Ma l'ex missino a che mandato è? (Di domenica 3 luglio 2022) Come al solito parole scomposte di questo ex missino che dovrebbe essere uno dei rappresentanti dei cosiddetti liberali e moderati di Forza Italia mentre sembra essere rimasto ai tempi nei quali ... Leggi su globalist (Di domenica 3 luglio 2022) Come al solito parole scomposte di questo exche dovrebbe essere uno dei rappresentanti dei cosiddetti liberali e moderati di Forza Italia mentre sembra essere rimasto ai tempi nei quali ...

Pubblicità

globalistIT : - SvenThecantos : @elio_vito @fattoquotidiano Elio sei iscritto, a Twitter dal 2013, sino, poco tempo fa, volevi espellere gli immig… - mamflo86 : #CannabisLegale Ogni tanto qualcuno dice cose sensate. Peccato che non è mai in Italia. Qui noi abbiamo Pillon che… - Nasorosso1 : Gasparri ci suggerisce di usare una pillola di berlusconina contro tutti i mali di questo mondo. Bene. - Giusepp51492162 : @GuidoCrosetto Definirei la politica una missione per conto del cittadino, a tempo determinato.I vari Gasparri,Casi… -