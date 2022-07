Fratelli Bianchi, domani la sentenza sul caso Willy. Chiesto l'ergastolo. "Uccisero per puro sfogo" (Di domenica 3 luglio 2022) Ventidue mesi fa l'efferato delitto di Colleferro. I 4 imputati sono tutti accusati di omicidio volontario. Le tappe della vicenda Leggi su repubblica (Di domenica 3 luglio 2022) Ventidue mesi fa l'efferato delitto di Colleferro. I 4 imputati sono tutti accusati di omicidio volontario. Le tappe della vicenda

Pubblicità

GHERARDIMAURO1 : RT @repubblica: Fratelli Bianchi, domani la sentenza sul caso Willy. Chiesto l'ergastolo. 'Uccisero per puro sfogo' [di Clemente Pistilli]… - repubblica : Fratelli Bianchi, domani la sentenza sul caso Willy. Chiesto l'ergastolo. 'Uccisero per puro sfogo' [di Clemente Pi… - RossanaMarinel5 : RT @EmilioBerettaF1: Fratelli Bianchi, domani la sentenza sul caso Willy. Chiesto l'ergastolo. 'Uccisero per puro sfogo' - EmilioBerettaF1 : Fratelli Bianchi, domani la sentenza sul caso Willy. Chiesto l'ergastolo. 'Uccisero per puro sfogo'… - BrentRuditLeo : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Allora lo vedi che era un sussidio e non un incentivo al lavoro? Ma fra gli inabili ha… -