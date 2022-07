Franz Kafka | lo scrittore pseudo-esistenzialista

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 luglio 2022) Il 3 Luglio 1883 nacque a Praga, un famosoceco di lingua tedesca. Egli è tra i più importanti scrittori del XX secolo e tra i più noti esponenti del modernismo, del surrealismo e del realismo magico. Il celebre autore de “La metamorfosi” trattò temi come quello dell’alienazione, dell’angoscia esistenziale, tipici del Novecento; quest’ultimo, infatti, fu il secolo delle guerre, i peggiori momenti vissuti nella storia dell’umanità, in cui l’individuo si sentì perso. Gli intellettuali, come, non fecero che riportare il sentimento generale nelle loro opere. Ogni cuore è specchio della società in cui vive., lo: vita e pensiero “La giovinezza è felice perché ha ...