Franceschini “minaccia” i Cinquestelle | «Se vi sfilate | stop alle alleanze per le elezioni politiche»

(Di domenica 3 luglio 2022) I sogni di gloria di Letta si stanno spegnendo giorno dopo giorno. Nel Pd c’è fibrillazione, i pentastellati sono coinquilini insopportabili. Le ultime uscite di “Giuseppi” non convincono. Anzi, irritano. E arrivano le “minacce” neppure velate. «Da qui, per andare insieme al M5S dobbiamo stare dalla stessa parte». ». Lo ha detto il ministro Dario, chiudendo l’incontro nazionale di AreaDem a Cortona. «Se ci sarà una rottura o una distinzione – perché un appoggio esterno è una rottura – per noi porterà alla fine del governo e all’impossibilità di andare insieme. E si brucerà chiaramente ogni residuo possibilità di andare al proporzionalevuole «generosità ed elasticità» «Servono generosità ed elasticità» nell’incontro tra il premier ...

l'ultimo giapponese pare Dario Franceschini che oggi dibatte proprio con Conte e Letta in quel di Cortona. Nel bailamme creato dai ragazzi gialloverdi, perché c'è anche Matteo Salvini che...