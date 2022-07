Franceschini mette in guardia il M5s: “Se rompe col governo, non andremo insieme alle elezioni. Speranza e Bersani tornino nel Pd” (Di domenica 3 luglio 2022) Dario Franceschini avverte il M5s sulla necessità di restare dentro il governo affinché il “campo largo” esista alle Politiche del 2023. Il ministro dei Beni Culturali lo dice in maniera molto netta, nello stesso giorno in cui invita Roberto Speranza e Pierluigi Bersani a rientrare nel Pd. “Da qui alle elezioni, per andare insieme al M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine del governo e all’impossibilità di andare insieme alle elezioni”, è l’alert di uno dei maggiorenti dem. Un’eventuale scollatura dei Cinque Stelle – con il leader Giuseppe Conte che lunedì avrà un faccia a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 luglio 2022) Darioavverte il M5s sulla necessità di restare dentro ilaffinché il “campo largo” esistaPolitiche del 2023. Il ministro dei Beni Culturali lo dice in maniera molto netta, nello stesso giorno in cui invita Robertoe Pierluigia rientrare nel Pd. “Da qui, per andareal M5s dobbiamo stare dalla stessa parte, se ci sarà una rottura o una distinzione, perché un appoggio esterno è una rottura, per noi porterà alla fine dele all’impossibilità di andare”, è l’alert di uno dei maggiorenti dem. Un’eventuale scollatura dei Cinque Stelle – con il leader Giuseppe Conte che lunedì avrà un faccia a ...

Pubblicità

LauraGi63815697 : Vai a cagare Franceschini! - g_giuseppina : RT @andreacantelmo8: #Franceschini: 'Questa idea della #Nato che esce dal confine geografico per estendersi a tutto il mondo qualche preocc… - Pierpao83699717 : RT @andreacantelmo8: #Franceschini: 'Questa idea della #Nato che esce dal confine geografico per estendersi a tutto il mondo qualche preocc… - Catia05605065 : RT @andreacantelmo8: #Franceschini: 'Questa idea della #Nato che esce dal confine geografico per estendersi a tutto il mondo qualche preocc… - andreacantelmo8 : #Franceschini: 'Questa idea della #Nato che esce dal confine geografico per estendersi a tutto il mondo qualche pre… -