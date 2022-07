Francesca Pascale e Paola Turci spose | le dolci dediche su Instagram | «Il giorno più bello della mia vita»

(Di domenica 3 luglio 2022)si sono giurate amore eterno con una cerimonia civile celebrata nel comune di Montalcino, e hanno rinnovato la promessa attraverso i rispettivi profili. Il matrimonio a sorpresa, rivelato in anteprima da Leggo pochi giorni fa, ha portato nella cittadina toscana una trentina di inti e uno stuolo di curiosi che hanno atteso l’arrivo dellea bordo di una Jaguar bianca. Al terminegiornata di festeggiamenti al castello di Velona, la prima a palesarsi sui social è. La cantante romana, 57 anni, ha pubblicato tra le storie una foto con la neomoglie a bordo dell’auto: presumibilmente lo scatto le immortala immediatamente dopo aver detto “sì” e pronte per ...

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - paolocol1 : RT @RebeldeJaja: @marioadinolfi È una questione estetica, la Pascale di fianco a Berlusconi mi faceva tristezza, si capiva che c'era finzio… - gianfrancomanco : RT @marioadinolfi: Comunque un dato è certo: finché era una esponente di Forza Italia compagna di Berlusconi, Francesca Pascale veniva lett… -

La cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi hanno pronunciato il fatidico sì, il 2 luglio a Montalcino. Il rito per l'unione civile è stato celebrato a Palazzo dei Priori, sede storico del Comune ...In totale white con (generose) scollature. Paola Turci ehanno detto sì a Montalcino, con una cerimonia molto sobria e altrettanto suggestiva. Volevano tenere lontani i curiosi e i paparazzi ma ci sono riuscite solo in parte, perché la ...Francesca Pascale e Paola Turci sono raggianti 'Ci siamo dette di sì' E brindano al loro amore con 25 invitati al Castello di Velona ...Paola Turci e Francesca Pascale hanno finalmente pronunciato il fatidico sì. Ecco gli outfit sfoggiati durante l'unione civile in Toscana ...