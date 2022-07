Francesca Pascale e Paola Turci spose | le dolci dediche su Instagram | ' Il giorno più bello della mia vita'

(Di domenica 3 luglio 2022) Il matrimonio a sorpresa, rivelato in anteprima da Leggo pochi giorni fa, ha portato nella cittadina toscana una trentina di inti e uno stuolo di curiosi che hanno atteso l'arrivo dellea ...

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - Dafnee85 : RT @marioadinolfi: Comunque un dato è certo: finché era una esponente di Forza Italia compagna di Berlusconi, Francesca Pascale veniva lett… - AncheIo2 : RT @FrancoScarsell2: Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate. Hanno detto sì a Montalcino. L'unione civile tra la cantante e la sho… -

e Paola Turci si sono giurate amore eterno con una cerimonia civile celebrata nel comune di Montalcino, e hanno rinnovato la promessa attraverso i rispettivi profili Instagram. Il ...Alcuni giorni fa si era diffusa la notizia del presunto matrimonio tra Paola Turci e. Ed ecco che quella che per alcuni giorni è stata una semplice indiscrezioni nella giornata di ieri, 2 luglio 2022, si è trasformata in realtà. Le due donne infatti sono convolate a ...A Montalcino l’unione tra la cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi. Luxuria: “L’amore trionfa, chi è se stesso ha già vinto” ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...