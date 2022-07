Francesca Pascale e Paola Turci | il giorno dopo | ' Una gioia infinita' La dedica con ' Tu si' ' na cosa grande'

(Di domenica 3 luglio 2022) Ilforse è ancora più bello. Perché l'emozione della festa lascia spazio a quella della quotidianità, più intima e riservata ma non meno preziosa. Sarà per questo chee ...

Pubblicità

CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - Agenzia_Ansa : Paola Turci e Francesca Pascale hanno detto sì. La loro unione civile è stata celebrata a Montalcino dal sindaco Si… - Piu_Europa : Le hanno dato della “lesbicona”. Le hanno detto che “fa schifo”. Ma a fare ribrezzo sono solo gli insulti omofobic… - infoitcultura : Il video di Paola Turci e Francesca Pascale spose - paolo__1962 : RT @marioadinolfi: Comunque un dato è certo: finché era una esponente di Forza Italia compagna di Berlusconi, Francesca Pascale veniva lett… -

e Paola Turci si sono presentate al municipio di Montalcino per l'unione civile (davanti al sindaco pd Silvio Franceschelli) a due anni dal loro primo bacio immortalato nell'estate ...Il giorno dopo forse è ancora più bello. Perché l'emozione della festa lascia spazio a quella della quotidianità, più intima e riservata ma non meno preziosa. Sarà per questo chee Paola Turci hanno rinviato a oggi ogni commento social: 'Una marea di gioia e di affetto, grazie', ha scritto la cantante pubblicando sul suo profilo Instagram una foto della ...Paola Turci e la dedica a Francesca Pascale: le prime parole dopo il "sì", i commenti dei volti noti ed il video.Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permette ...