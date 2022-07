Formula 1, Gran Premio di Silverstone: l’Alfa Romeo di Zhou si capovolge al via (VIDEO) (Di domenica 3 luglio 2022) Una partenza tesissima quella del Gran Premio di Formula 1 a Silverstone. La vettura del cinese Guanyu Zhou (Alfa) è rimasta coinvolta in un incidente con Alexander Albon, George Russell ed Esteban Ocon. La sua vettura si è capovolta e ha rotolato su se stessa per qualche metro. La Formula 1 non ha mostrato le immagini, che però ci hanno messo poco a fare il giro del web, sia quelle riprese dagli spettatori presenti che, in un secondo momento, quelle a circuito chiuso. La dinamica sembrerebbe la seguente: la carambola è stata innescata da un contatto tra Gasly e Russell, la Mercedes dell’inglese ha provocato il capovolgimento dell’Alfa del cinese che è andata a sbattere contro le protezioni, a ridosso del pubblico. Albon e Zhou sono stati portati al ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 luglio 2022) Una partenza tesissima quella deldi1 a. La vettura del cinese Guanyu(Alfa) è rimasta coinvolta in un incidente con Alexander Albon, George Russell ed Esteban Ocon. La sua vettura si è capovolta e ha rotolato su se stessa per qualche metro. La1 non ha mostrato le immagini, che però ci hanno messo poco a fare il giro del web, sia quelle riprese dagli spettatori presenti che, in un secondo momento, quelle a circuito chiuso. La dinamica sembrerebbe la seguente: la carambola è stata innescata da un contatto tra Gasly e Russell, la Mercedes dell’inglese ha provocato il capovolgimento deldel cinese che è andata a sbattere contro le protezioni, a ridosso del pubblico. Albon esono stati portati al ...

