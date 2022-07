Firenze, la foto della cavalla Fernanda a terra e gli interrogativi sui diritti degli animali (Di domenica 3 luglio 2022) “Per favore, ditemi che sta bene“. Tanti i messaggi social piovuti dopo la foto del cavallo in ginocchio in via Calzaiuoli a Firenze ripostata anche dal quotidiano La Nazione. Un’immagine che ha colpito nel profondo un’incredibile quantità di persone, pronte a interrogarsi su quanto i diritti degli animali siano tutelati nel nostro Paese. La foto La cavalla Fernanda, 13 anni, e la caduta in via Calzaiuoli, a FirenzeLa foto della cavalla di un fiaccheraio “in ginocchio“ ha fatto il giro dei social. Gli animalisti attaccano la categoria, attribuendo l’episodio (riportato lanazione.it) al caldo, ma i fiaccherai fanno quadrato: “È soltanto scivolata”. L’episodio è accaduto ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 3 luglio 2022) “Per favore, ditemi che sta bene“. Tanti i messaggi social piovuti dopo ladel cavallo in ginocchio in via Calzaiuoli aripostata anche dal quotidiano La Nazione. Un’immagine che ha colpito nel profondo un’incredibile quantità di persone, pronte a interrogarsi su quanto isiano tutelati nel nostro Paese. LaLa, 13 anni, e la caduta in via Calzaiuoli, aLadi un fiaccheraio “in ginocchio“ ha fatto il giro dei social. Glisti attaccano la categoria, attribuendo l’episodio (riportato lanazione.it) al caldo, ma i fiaccherai fanno quadrato: “È soltanto scivolata”. L’episodio è accaduto ...

AlBizzotto : RT @tempoweb: La cavalla crolla a terra e la foto dell'incidente a Firenze diventa un caso #3luglio - RiccardoGiova10 : RT @GianniJ08: Ieri mattina a Firenze un cavallo che trainava una di quelle carrozze che trasportano turisti è crollato a terra dal caldo.… - zazoomblog : gli animalisti si infuriano per la drammatica foto di una cavalla in ginocchio a firenze - #animalisti #infuriano… - syrke87 : RT @GianniJ08: Ieri mattina a Firenze un cavallo che trainava una di quelle carrozze che trasportano turisti è crollato a terra dal caldo.… - OHorvath2 : RT @AlekosPrete: In questa foto al fianco di Gianluca Casseri, un estremista di destra sostenitore e attivista di CasaPound, autore della s… -