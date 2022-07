Fiorentina, spunta una… Mandragora sui social: ormai manca solo l’ufficialità – FOTO (Di domenica 3 luglio 2022) La Fiorentina ha pubblicato sui propri social la FOTO di una… Mandragora. Chiaro inizio dell’ormai imminente arrivo del centrocampista La Fiorentina è a un passo dall’acquisto di Rolando Mandragora. E sui social del club viola è apparsa anche una FOTO che è l’emblema della chiusura della trattativa. In un post su Twitter, infatti, la dirigenza toscana ha pubblicato l’immagine di una pianta di… mandragola. manca ormai solo l’ufficialità quindi per l’arrivo del centrocampista. pic.twitter.com/x0mStubUCF— ACF Fiorentina (@acfFiorentina) July 3, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Laha pubblicato sui propriladi. Chiaro inizio dell’imminente arrivo del centrocampista Laè a un passo dall’acquisto di Rolando. E suidel club viola è apparsa anche unache è l’emblema della chiusura della trattativa. In un post su Twitter, infatti, la dirigenza toscana ha pubblicato l’immagine di una pianta di… mandragola.quindi per l’arrivo del centrocampista. pic.twitter.com/x0mStubUCF— ACF(@acf) July 3, 2022 L'articolo proviene da Calcio News 24.

