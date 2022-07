Fiorentina, occhi puntati su Praet: a breve la prima offerta al Leicester (Di domenica 3 luglio 2022) Sessione di mercato che entra sempre più nel vivo per la Fiorentina, che dopo aver concluso per Mandragora e Gollini ora punta a rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club toscano nei prossimi giorni presenterà un’offerta attorno ai 7 milioni di euro per Dennis Praet, che dopo il prestito dello scorso anno a Torino è tornato a Leicester. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022) Sessione di mercato che entra sempre più nel vivo per la, che dopo aver concluso per Mandragora e Gollini ora punta a rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club toscano nei prossimi giorni presenterà un’attorno ai 7 milioni di euro per Dennis, che dopo il prestito dello scorso anno a Torino è tornato a. SportFace.

