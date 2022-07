Fiorentina, Barone: «Viola Park segnale del nostro impegno» (Di domenica 3 luglio 2022) Le parole di Joe Barone sull’investimento di Viola Park: «abbiamo sempre creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti» Intervistato dalla Repubblica, Joe Barone ha parlato del progetto di Viola Park, uno degli obiettivi della proprietà di Commisso. «A parte tutta la pandemia mondiale, a parte la crisi globale, a parte tutti gli incrementi dei costi delle materie prime, Rocco Commisso e noi come società abbiamo sempre creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti. In questo periodo di grandi difficoltà molte aziende si sono dovute arrendere, noi invece non abbiamo mai mollato. E infatti voglio precisare che i costi sono molto più alti rispetto a quanto previsto. Ho dovuto chiedere a Commisso di mettere altri 10 milioni, arrivando a più di 100 milioni di spesa ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 luglio 2022) Le parole di Joesull’investimento di: «abbiamo sempre creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti» Intervistato dalla Repubblica, Joeha parlato del progetto di, uno degli obiettivi della proprietà di Commisso. «A parte tutta la pandemia mondiale, a parte la crisi globale, a parte tutti gli incrementi dei costi delle materie prime, Rocco Commisso e noi come società abbiamo sempre creduto in questo progetto e lo stiamo portando avanti. In questo periodo di grandi difficoltà molte aziende si sono dovute arrendere, noi invece non abbiamo mai mollato. E infatti voglio precisare che i costi sono molto più alti rispetto a quanto previsto. Ho dovuto chiedere a Commisso di mettere altri 10 milioni, arrivando a più di 100 milioni di spesa ...

