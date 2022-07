“Finisce qui”. UeD, Matteo Ranieri e Valeria Cardone: titoli di coda. Il motivo dietro la rottura (Di domenica 3 luglio 2022) Uomini e Donne, Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati. L’indiscrezione stavolta ha il sapore della verità. Sono giorni molto turbolenti questi per il dating. Ne sa qualcosa Ida Platano, pesantemente attaccata dall’ex protagonista del programma Simone Virdis. “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma”. “Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri”. E ancora: “Servono per creare contenuti. Loro possono fare ciò che vogliono a differenza degli altri. Gemma è la regina, Armando l’attore, Ida e Riccardo le ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 3 luglio 2022) Uomini e Donne,si sono lasciati. L’indiscrezione stavolta ha il sapore della verità. Sono giorni molto turbolenti questi per il dating. Ne sa qualcosa Ida Platano, pesantemente attaccata dall’ex protagonista del programma Simone Virdis. “Molti partecipanti sono lì per cercare follower e visibilità, non l’amore. Chi rimane per anni fa finta di non riuscire a trovare la persona giusta. Alcuni dovrebbero metterli come opinionisti perché è palese che sono lì per creare contenuti per il programma”. “Ida, Armando, Gemma e Riccardo sono ingiudicabili perché il programma li tiene lì anche se fanno tutto diverso rispetto agli altri”. E ancora: “Servono per creare contenuti. Loro possono fare ciò che vogliono a differenza degli altri. Gemma è la regina, Armando l’attore, Ida e Riccardo le ...

Pubblicità

ukulelevillain_ : RT @creepypaola: poi ovviamente alla fine 'bene raga il percorso finisce qui noi andiamo a destra e voi proseguite verso sinistra' yea im n… - SpazioCeleste : @stefany5961 Buongiorno Stef ????????? Alla prossima finale. Perchè non finisce qui. ?? - PacodaCamino : RT @PacodaCamino: Comunicato n° 5 la mia avventura coi pulcini finisce quì dò i numeri 35 uova su incubatrice 5 scartati (CHIARI) 5 non si… - FightYours : FINISCE QUI! Salvo sorprese, sarà AND STILL per Israel Adesanya! #UFC276 #UFCDaznItaly - giorgio6009 : @nicolocossu @Massi_Ste @matteosalvinimi @MilanoPride Sei una merda pronto a giustificare le stronzate di una sola… -