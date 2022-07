Ferrari, meglio l’uovo oggi o la gallina domani? Sorrisi per la prima volta di Sainz, ma che disastro con Leclerc (Di domenica 3 luglio 2022) meglio l’uovo oggi o la gallina domani? La domanda è d’obbligo dinnanzi alla strategia della Ferrari nel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. A Silverstone la scuderia di Maranello torna alla vittoria, lo fa con Carlos Sainz che si gode il primo successo in carriera all’indomani della prima pole position, ma il bicchiere è comunque mezzo vuoto. Già, perché per quanto lo spagnolo meritasse di finire davanti a tutti, l’esito di fatto è stato realizzato dallo stesso box di Maranello, che con una tattica scellerata ha privato Charles Leclerc, in testa a pochi giri dal termine, non solo della vittoria che sembrava in tasca, ma anche del podio in una gara in cui il rivale per il titolo Mondiale, Max Verstappen, a ... Leggi su sportface (Di domenica 3 luglio 2022)o la? La domanda è d’obbligo dinnanzi alla strategia dellanel Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. A Silverstone la scuderia di Maranello torna alla vittoria, lo fa con Carlosche si gode il primo successo in carriera all’indellapole position, ma il bicchiere è comunque mezzo vuoto. Già, perché per quanto lo spagnolo meritasse di finire davanti a tutti, l’esito di fatto è stato realizzato dallo stesso box di Maranello, che con una tattica scellerata ha privato Charles, in testa a pochi giri dal termine, non solo della vittoria che sembrava in tasca, ma anche del podio in una gara in cui il rivale per il titolo Mondiale, Max Verstappen, a ...

