Felipe Melo | che paura | ladri armati lo bloccano in strada e gli rubano la Mercedes

(Di domenica 3 luglio 2022) Brutta avventura per. Il centrocampista del Fluminense, ex Fiorentina, Juve e Inter, ha infatti subito una pesante rapina dopo la vittoria per 4 - 0 sul Corinthians al Maracanã.

Brutta avventura per. Il centrocampista del Fluminense, ex Fiorentina, Juve e Inter, ha infatti subito una pesante rapina dopo la vittoria per 4 - 0 sul Corinthians al Maracanã. Galeotto fu il follow e chi lo mise: nel calcio ai tempi dei social anche Instagram può essere il campo da battaglia per il calciomercato e il "segui" alla pagina della Juventus messo qualche ora fa d ...