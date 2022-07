Fagottini salati di pasta sfoglia last minute | li prepari in soli 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 3 luglio 2022) Non hai idea di come avvicinare i tuoi figli alle verdure? Con la ricetta deidicon ricotta e spinaci questo problema sembrerà non essere mai esistito. Grandi e piccini faranno a gara per accaparrarsi l’ultimo fagottino. In pochi minuti porterai a tavola una squisitezza perfetta anche da servire a degli ospiti improvvisi. Bando alle ciance e cominciamo a cucinare!di: liin 5Per preparare questa ricetta gli ingredienti di cui abbiamo bisogno sono: 300 gr di ricotta 60 gr di parmigiano 1 uovo 400 gr di spinaci Sale Olio extravergine d’oliva 1 rotolo direttangolare 1 cucchiaio di panna o ...