F1 | Zhou rassicura tutti | “Sto bene | oggi mi ha salvato l’Halo” FOTO

Leggi su sportface

(Di domenica 3 luglio 2022) Attraverso un post sui suoi profili social, Guanyuha fornitozioni in merito alle sue condizioni fisiche. In occasione del GP di Gran Bretagna, il pilota dell’Alfa Romeo è stato vittima di uno spaventoso incidente, con la sua monoposto che si è capovolta ed ha finito la corsa contro le barriere. “Stomi ha. Grazie aper i vostri gentili messaggi!” ha scritto il pilota cinese, postando unain cui sorride ed appare in buone condizioni. Di seguito l’immagine. I’m ok, all clear. Halo saved me today. Thanks everyone for your kind messages! pic.twitter.com/OylxoJC4M0 — ???Guanyu (@Guanyu24) July 3, 2022 SportFace.